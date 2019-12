Alvino: "Ancelotti non meritava l'esonero! Ma ora non spuntino le vedovelle..."

Carlo Alvino, noto giornalista Tv Luna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha trattato il tema del cambio allenatore nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "E' ingeneroso pensare che Gattuso arrivi solo per dare cinghiate alla squadra, per appendere i calciatori al muro, come dice qualcuno. Io voglio vedere il Gattuso allenatore, se riuscirà a dare la sua impronta alla squadra. Ho mal digerito l'esonero di Ancelotti, che non meritava di essere sollevato dall'incarico, ma si chiude una pagina e si apre un'altra. Ora non bisogna creare fazioni come fatto in passato con le vedovelle degli altri allenatori, l'importante è stare accanto al nuovo tecnico".