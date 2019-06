Alvino bacchetta i tifosi: "Abbonamenti? Napoli va seguito a prescindere, non in base al mercato!"

Il Napoli è pronto al lancio della nuova campagna abbonamenti e vedremo che numeri ci saranno, dopo il calo di spettatori dello scorso anno. Carlo Alvino ha affrontato l'argomento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il senso dell'abbonamento è quello di seguire il Napoli a prescindere da tutto. Si chiama fidelizzazione e dovrebbe essere a prescindere dal mercato. Il mondo del calcio ha memoria corta. Per anni a Napoli abbiamo preso in giro la tifoseria non colorata perché, malgrado la Juve vincesse, allo stadio andavano pochi abbonati, quando il Napoli nella peggiore delle ipotesi aveva 30 mila abbonati. E adesso invece facciamo la stessa cosa".