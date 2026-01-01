Udinese, Nani confida in Lucca: “Aspettative alte, ma sono certo che ne verrà fuori”

"I bilanci a me piace farli a fine campionato. Come anno solare il bilancio è positivo, abbiamo lanciato tanti giovani. Penso ad Atta, Lucca e ne lanceremo tanti altri. Stiamo dando un'identità alla squadra, siamo a metà stagione. Ma se valutiamo l'anno solare, è positivo". Così a TuttoMercatoWeb.com l'uomo mercato dell'Udinese (e del Watford), Gianluca Nani.

Cosa farete sul mercato a gennaio?

"Dovremmo intervenire poco. Lo faremo in maniera mirata, mentre stiamo già lavorando per giugno".

Da Atta a Davis, di gioielli in vetrina ne avete tanti.

"Vorrei sfatare la tradizione che dobbiamo vendere. Spesso ci troviamo costretti a farlo perché abbiamo fatto talmente un buon mercato che ci chiedono i calciatori. Non vorremmo vendere nessuno. Ora è il momento di competere, non di vendere. Una volta raggiunta la salvezza ci piacerebbe alzare l'asticella. Poi in estate quando arrivano pressioni dai grandi club è difficile opporsi".

Che gol, Davis, contro la Lazio.

"È un calciatore straordinario. Se un gol del genere l'avesse fatto un calciatore già affermato sarebbe andato in tv tuti i giorni. Si è celebrato poco".

Lucca a Napoli delude.

"Chiunque va in un grande club ha attorno a sé aspettative alte. Ma non ho dubbi che ne verrà fuori".