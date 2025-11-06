Alvino: “Chi critica Conte si schianta contro i numeri: Napoli 1° e corre più di tutti in Serie A!”
Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia nel corso di ‘Dillo ad Alvino’ con il suo editoriale: “La canea urlante che si è scatenata contro Conte si scontra sul muro dell’incompetenza altrui, con i numeri di un Napoli primo in classifica da solo e di un Napoli che sorprendentemente - i dati li ha forniti la Lega - dopo 10 giornate di campionato corre più chilometri di tutti in Serie A.
Tutto un racconto tossico è drogato atto a demonizzare Antonio Conte. Perché Conte non piace, perché Conte vince. Lo ha fatto con Juventus, Inter, Chelsea e Napoli. Antonio Conte si difende con i fatti. Voi cianciate e lui vi schiaffa in faccia i numeri. E lo so che molti di voi state aspettando domenica, pronti a dire ‘l’avevo detto’ casomai dovesse andare male. Voi godete di queste cose perché siete innamorati delle vostre idee, non del Napoli”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro