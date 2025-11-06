Lo juventino Pavan: “Conte vs Marotta, ma è la Juve la più penalizzata dagli arbitri!”

vedi letture

“Guelfi e Ghibellini, Conte contro Marotta ma è la Juve la più bistrattata con la regola del 3!”. Titola così un editoriale di Massimo Pavan, noto giornalista di fede bianconera, per il portale Sportitalia.com. Di seguito alcuni stralci: “Giuseppe Marotta e Antonio Conte infiammano la serie A, la loro polemica, innescata dopo Napoli-Inter, non si interrompe, il Napoli da quell’episodio ha subito due rigori, l’Inter, invece ha vinto meritatamente. E poi c’è la Fiorentina con un rigore ininfluente non dato e ha goduto a Verona di una situazione molto discutibile che ha spaccato l’opinione pubblica. La Juventus, nel frattempo si muove con la regola del 3!

Ci troviamo di fronte a due schieramenti, come i Guelfi e i Ghibellini due fazioni politiche che si scontrarono in Italia durante il Medioevo, soprattutto tra il XII e il XIV secolo. La loro contrapposizione nacque all’interno del Sacro Romano Impero, ma ebbe grande rilievo in particolare nelle città italiane come Firenze, Siena, Pisa e Bologna. I Guelfi erano sostenitori del Papa e del potere della Chiesa. I Ghibellini erano sostenitori dell’Imperatore del Sacro Romano Impero. Qui non abbiamo ancora le fazioni di questo tipo, ma poco ci manca.

Nel mezzo c’è il Milan ma anche la Roma che da spettatori neutrali, sperano di godere del ruolo del terzo incomodo. Poco più in là c’è la Juventus che paga un dazio di tre punti dalla zona neutrale e quattro dal Napoli, ma i bianconeri colgono il triste riconoscimento di squadra più penalizzata dagli episodi arbitrali. Aveva ragione Tudor? Con tre punti in più, due di Verona e uno di Roma con la Lazio, che film sarebbe?”.