Il torinista Chiambretti: “Abbiamo battuto Roma e Napoli, con la Juve possiamo giocarcela”

Intervistato dal Corriere della Sera, Piero Chiambretti, volto noto della TV e tifoso sfegatato del Torino, dice la sua sul derby della Mole che andrà in scena sabato, a partire dalle 18:00, allo Juventus Stadium: "Simeone ha qualità e temperamento. Da tanti anni non vedevo un giocatore così da Toro.

Spero che rimanga con noi a lungo, perché il Cholito può scrivere la storia granata. Maripan, da buon cileno, ha grinta da vendere. E Zapata può darci qualcosa in più. Sarà molto complicata. Ma ripensando alle nostre vittorie con Roma e Napoli, oltre a quella sfiorata con la Lazio, credo che possiamo giocarcela".