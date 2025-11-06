Porrini allarga la lotta scudetto: “Tutte stentano, occhio anche a Juve e Bologna”

A Fuori di Juve, nel corso della serata di Radio Bianconera, è intervenuto Sergio Porrini per parlare del pareggio rimediato in Champions League dalla Juventus contro lo Sporting Lisbona: "E' ancora troppo presto per giudicare Spalletti. E' andato via Tudor, lo ha sostituito benissimo Brambilla in una partita super-convincente, poi si è preso un grande nome come Spalletti e si è vista una Juve in grandissima difficoltà all'inizio con i portoghesi, poi mi è piaciuta molto la reazione allo svantaggio. Mi sembra di vedere in alcuni giocatori, uno su tutti Vlahovic, stimoli da leader. Si è preso a un certo punto la squadra sulle spalle, non solo col gol ma anche con l'atteggiamento. Vuol dire che un po' il tecnico ha inciso su questo, sull'atteggiamento dei giocatori. Ora dovrà capire su quali giocatori fare affidamento".

Sulle chance da Scudetto della Juve, come detto da Spalletti nella sua conferenza di presentazione: "In questo momento è legittimo crederci. Io ci metto anche il Bologna, che è una sorpresa, perché tutte stentano. Chivu ha avuto un inizio altalenante, anche il Napoli di Conte. Ci sono delle sorprese e tutte sono in lizza per dire la propria. E la Juve, come il Milan, è una di quelle".