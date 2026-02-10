Alvino: "Como riposato e il Napoli si fa un 'cuore' così. Dilettanti allo sbaraglio..."
Carlo Alvino a Radio Crc ha parlato in diretta alla tua trasmissione nel giorno di Napoli-Como, quarti di finale di Coppa Italia in programma questa sera a Fuorigrotta: "La partita di questa sera è molto importante, spalancherebbe le porte per la semifinale con l'Inter, uno sfizio in più per una stagione ancora tutta da giocare. Molte scelte di Conte saranno obbligate. L'appoggio del pubblico sarà fondamentale questa sera. Il Maradona se si farà coinvolgere per intero può fare la differenza.
Il Como tra l'altro ha riposato, ci sono dilettanti allo sbaraglio per chi organizza il calcio in Italia. Il Napoli si fa un cuore così e poi il Como è in riva al lago e si riposa da dieci giorni".
Prossima partita
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
