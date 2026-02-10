Chiariello: "Quest'anno c'è un paradosso che caratterizza il Napoli"

di Fabio Tarantino

Umberto Chiariello su Radio Crc nel suo consueto editoriale ha parlato del momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra. "Quest’anno, paradossalmente, il Napoli è una grande squadra perché gioca bene, spesso. Abbiamo visto un primo tempo a Genova, dopo il rigore, da grande squadra: Genoa dominato e rimontato con Højlund e McTominay, dominatore assoluto prima di uscire per l’ennesimo infortunio. Il Napoli quest’anno è un paradosso: non vincerà lo scudetto, è lontano dall’Inter che sta volando, ma gioca molto meglio dell’anno scorso. Conte è riuscito a dare un gioco europeo a questa squadra, visto però solo in campionato e in Supercoppa. In Coppa Italia finora abbiamo visto una brutta partita col Cagliari, passata solo ai rigori grazie a una grande prestazione di Milinković-Savić e a un errore clamoroso di Caprile.

Tra campionato e Supercoppa il Napoli ha mostrato bel gioco ma anche amnesie gravi: a Torino, a Udine, in casa più volte. Pareggi che hanno quasi estromesso il Napoli dalla lotta scudetto. Illudere la gente che l’Inter sia un fuoco di paglia, che non abbia fatto preparazione o che regali scudetti, è fare del male al Napoli. Quando le illusioni crollano, il contraccolpo è grave. Noi dobbiamo essere consapevoli che la nostra è una storia povera ma identitaria. Non siamo tifosi come quelli della Juventus, per cui se non vinci hai fallito. Noi non abbiamo l’obbligo di vincere. La stagione è segnata da una grave defaillance in Champions League, pessima, ma abbiamo vinto una Supercoppa e siamo in corsa per un altro trofeo. Con una buona Coppa Italia, la stagione può dirsi positiva nonostante la debacle europea".