Del Genio: "Ma Conte anche sul mercato non c'entra nulla? Lì è colpa di Manna?"

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8 commentando le parole di Conte in conferenza dopo il Genoa quando il tecnico aveva parlato anche di mercato: "Cosa ha detto Conte sul mercato, che bisogna riflettere? Ma che significa? Voglio capirlo. Cosa c'è da riflettere? I soldi li avete spesi male. E lui non c'entra nulla manco sui soldi dei giocatori presi? Ora lì la colpa è di Manna? Quindi ora è pericoloso nelle dichiarazioni anche quando vince, non solo quando perde?".

