Marino duro: "Non perdono Buongiorno! I pannolini li puoi cambiare a Vergara, non ai big"

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, è intervenuto l'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino: "Non sarò zuccherino con Buongiorno, perché nella visione ideale del Napoli di Genova ha stonato fortemente. Un giocatore da 40 milioni e da un ingaggio proporzionale al valore elevato, mi verrebbe da dire una parola che non devo dire mai. Però un errore al primo minuto, in quel modo lì, significa che tu nella testa non ci sei in partita. Non è un problema tecnico, ma mentale e di approccio alla partita.

Per cui a Buongiorno due turni di riposo glieli darei a prescindere, su questo non perdono. Il Napoli non deve aspettare Buongiorno, perché l'ha preso con sacrifici economici enormi e con uno stipendio adeguato perché deve dare il suo rendimento. Poi non mi interessa se piange o non piange, perché se no non si vince. In una squadra che deve vincere, l'allenatore e l'ambiente non devono stare a cambiare i pannolini ai giocatori più importanti. Li potevi cambiare a Vergara i pannolini ma non ai giocatori più importanti".