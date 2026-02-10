Del Genio: "Quando torna De Bruyne? 14 gare, ormai come non ci fosse..."

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8: "Vergara oggi è un titolare, solo Neres può insidiarlo ma ora ovviamente lui non c'è. De Bruyne quando torna? Siamo a quattordici partite dalla fine. E non sappiamo il giorno preciso del suo ritorno, così come quello degli altri che mancano da tempo. Per ora è come se non ci fossero e quindi è inutile farci ragionamenti e includo anche Neres e Anguissa.

L'anno prossimo chi ci sarà in panchina? Magari un Conte diverso. Visto che dice sempre che il calcio cambia, sono ottimista che si aggiorni anche portandolo a consapevolezza che ormai dalla seconda giornata bisogna fare le rotazioni".