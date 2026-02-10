Del Genio: "Quando torna De Bruyne? 14 gare, ormai come non ci fosse..."
Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8: "Vergara oggi è un titolare, solo Neres può insidiarlo ma ora ovviamente lui non c'è. De Bruyne quando torna? Siamo a quattordici partite dalla fine. E non sappiamo il giorno preciso del suo ritorno, così come quello degli altri che mancano da tempo. Per ora è come se non ci fossero e quindi è inutile farci ragionamenti e includo anche Neres e Anguissa.
L'anno prossimo chi ci sarà in panchina? Magari un Conte diverso. Visto che dice sempre che il calcio cambia, sono ottimista che si aggiorni anche portandolo a consapevolezza che ormai dalla seconda giornata bisogna fare le rotazioni".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Vergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno" di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Fabio TarantinoFotoSta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
Antonio NotoSSCNapoli, Grava: "Notammo subito Vergara! Era penalizzato dal fisico, gli ho ricordato una cosa"
Pierpaolo MatroneConte risponde ad Allegri: "Non so cos'ha detto... Sicuramente quest'anno non sta giocando tanto"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com