Alvino: "Con Spalletti un Napoli finalmente tranquillo, in 10 non s'è visto nervosismo!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino ha parlato della vittoria sul Venezia: "Spalletti ha saputo dare tranquillità al gruppo ed ha esperienza dopo tanti anni di panchine. Ho visto un Napoli che ha sempre dato la sensazione di vincerla, l'enorme gap tecnico quasi s'è azzerato dopo il rosso ad Osimhen e poi s'è fatto male anche Zielinski, ma Spalletti ha dato tranquillità all'intervallo. Non s'è visto un Napoli smanioso, nervoso, ma sempre tranquillo. Mi è piaciuto anche il coraggio di Insigne sul secondo rigore, ma anche l'incitamento alla squadra dopo il rosso ad Osimhen, l'hanno visto tutti che parlava a ogni compagno.

Osimhen? Non gioca in mezzo alla strada, deve capire che bisogna evitare certe cose, ma il rosso è totalmente sproporzionato e condanno anche l'arbitro. In Italia manca l'equità di giudizio, a volte si usa il regolamento ed altre l'appendice per altre maglie".