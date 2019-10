Alvino contro Gazzetta: "Senza dignità! Se tutti gli altri danno 4 e tu 6,5 non provi imbarazzo?"

L'unico quotidiano che ha salvato l'operato del suo Giacomelli-Banti è stata La Gazzetta dello Sport, che gli ha assegnato un 6,5 in pagella. Carlo Alvino ha attaccato la Rosea sui social: "Ma dopo che hai letto che il Corsport assegna 3 all’arbitro, la Repubblica 4, la Stampa 4, il Corsera 4,5 e il Giornale 5 tu che hai dato 6,5 un po’ di imbarazzo (per non essere offensivo) non lo provi? Dignità questa sconosciuta".

