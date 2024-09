Alvino difende Mazzocchi: "Cantilena stucchevole! Ebimbe? Molti neppure sanno chi sia"

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha commentato le prime giornate di campionato della squadra di Conte e si è soffermato su un giocatore in particolare: "Perché è partita questa cantilena che Mazzocchi non può fare il titolare? Sceglierà Antonio Conte, ma questa cantilena per quanto dovrà andare avanti? Mazzocchi ha quella napoletanità mancata anche l’anno scorso a molti, per non dire tutti.

Dopo uno sforzo enorme sul mercato, ora si critica solo per Mazzocchi ed è stucchevole, non si riesce a dire altro. Mettiamoci anche nei suoi panni, è napoletano, conosce tutto della città e della tifoseria e sente ogni giorno questa cantilena. Lo condizionate pure, anche se si chiudesse in una campana di vetro, anziché sostenerlo. Addirittura leggo messaggi di insulti, questi qui non vogliono bene al Napoli. Ebimbe? Molti non sanno neppure chi sia, vedo enorme ipocrisia. Si cercava un’alternativa in più, ma non facciamo gli esperti di calcio internazionale. La società ha cercato un giocatore a destra, ma finito il mercato si sostengno tutti i giocatori del Napoli!"