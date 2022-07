Alvino: "Dybala alla Roma è in prestito! ADL non avrebbe mai accettato clausola da 12mln"

Intervenuto ai microfoni di Tele A, il giornalista Carlo Alvino è tornato a parlare di Dybala

Intervenuto ai microfoni di Tele A, il giornalista Carlo Alvino è tornato a parlare di Dybala: "Il Napoli non avrebbe mai permesso all'entourage di mettere la clausola a 12 milioni (non è dunque di 20, ndr). Ciò significa che il giocatore è in prestito alla Roma, se fa un buon campionato e si mette in mostra senza problemi fisici qualsiasi club sia italiano che straniero versa i 12 milioni e il giocatore se ne va. Il Napoli questo non lo avrebbe mai permesso".