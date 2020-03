Alvino esalta Maksimovic: "Altro che pacco, ora sta dimostrando di valere quei 25mln!"

Carlo Alvino, giornalista di TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul momento di Nikola Maksimovic nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Farei i complimenti al Napoli per aver portato un calciatore in squadra. Di Maksimovic si è sempre parlato male per quanto fu pagato dal Napoli per prelevarlo dal Torino. Da Sarri non è mai stato visto e non ha trovato continuità, una cosa di cui ha bisogno uno con la sua stazza. Oggi finalmente sta dimostrando che quei 25 milioni erano un valore effettivo e che il Torino non ha rifilato un pacco al Napoli. Siamo stati tutti ingenerosi con lui".