Alvino fa notare: "Nessuno parla più del Psv? Quattro gol al Liverpool..."

Carlo Alvino in diretta a Radio Crc ha commentato il momento che sta vivendo la squadra azzurra nella settimana delle coppe europee: "Sul Napoli e su noi tifosi del Napoli in questo giorno è piovuto di tutto ma poi il Napoli di Conte col nostro condottiero ha risposto sul campo a chi aveva decretato la morte del Napoli che si è risvegliato con due vittorie, una con l'Atalanta che poi ha vinto in Champions, e poi con il Qarabag. A proposito, il Psv dove noi abbiamo fatto una colossale brutta figura ha segnato quattro gol al Liverpool campione d'Inghilterra.

Ecco, il calcio è bello anche per questo. Ci avevano raccontato che solo noi potevamo perdere col Psv, ora andateglielo a dire al Liverpool. Prima di essere così secchi e presuntuosi nei commenti, sappiate che nessuno è depositario della verità. Invece ci sono spocchiosi che sanno tutto loro...".