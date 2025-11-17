Alvino fa notare: "Per Anguissa lo stop è lungo, ma c'è un dato incoraggiante..."

Il giornalista Carlo Alvino, intervenuto durante la trasmissione 'Napoli Podcast', ha fatto il punto degli infortuni in casa azzurra. Queste le sue parole: "Per Anguissa è un lungo stop, poi la cosa strana è che a secondo di chi ha a cuore o meno le sorti del Napoli, ci sono le previsioni di recupero. Mi spiego meglio: tu leggi un giornale magari più vicino al Napoli e dice due mesi, un giornale equidistante dice tre mesi, un giornale anti Napoli dice quattro mesi. Una cosa è certa: il recupero di Anguissa sarà lungo.

Però c'è un dato incoraggiante: è lo stesso infortunio di quello di Romelu Lukaku, identico. Lukaku che era dato per spacciato, si parlava di anno nuovo, si parlava di gennaio, ma Lukaku al fine di questo mese è abile e arruolabile e noi lo vedremo in campo molto probabilmente per la Supercoppa italiana, potrebbe essere quella la data del rientro in campo. Quindi tenendo conto che si è fatto male a fine agosto, parliamo di tre mesi".