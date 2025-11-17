Da Bergamo: "Palladino è orientato a scegliere questo modulo contro il Napoli..."

Alberto Giambruno, giornalista di Telecity Tv, è intervenuto a Radio Crc nel corso di 'Calciomania' per parlare di Napoli-Atalanta: "Se già c'erano mille motivi per aspettare la partita di sabato, se ne aggiungono altrettanti. Per quanto riguarda l'assetto tattico, Palladino sembrerebbe orientato a non snaturare troppo le scelte tattiche che negli ultimi nove anni hanno caratterizzato il percorso dell'Atalanta. Di sicuro si ripartirà dalla difesa a tre, un centrocampo a quattro di praticità e qualità, due trequartisti e un centravanti boa tra Krstovic e Scamacca, il favorito sembra essere il secondo. C'è tanta attesa perché Palladino ha dimostrato di essere malleabile e non farsi problemi nel caso a passare alla difesa a quattro, però è un vestito troppo perfetto quello del 3-4-2-1 in casa Atalanta, che con Gasperini ha dato i suoi frutti, quindi sicuramente si ripartirà da lì. Non credo che andrà a stravolgere tatticamente, almeno per queste prime partite".

Lucca è nel mirino dell'Atalanta per gennaio? "La sensazione è che l'Atalanta un attaccante potrà farlo già nel mese di gennaio, perché Krstovic ha deluso le aspettative: due gol sono pochi per un giocatore pagato così tanto. Chiaramente mi direte che Lucca ne è stato pagato molti di più, quindi sicuramente le aspettative erano molto alte anche per l'ex centravanti dell'Udinese. Lucca tatticamente potrebbe dare una mano alla squadra, sinceramente è una delle voci che gira ma credo che da qui a gennaio ne sentiremo tante".