Prof. Trombetti: "Conte può uscirne solo con questi due elementi..."

A Radio Crc nel corso di 'Calciomania' è intervenuto il professor Guido Trombetti: "L'Italia ha battuto Estonia, Moldavia e Israele, tre squadre scarse, e ricordiamoci come hanno vinto contro Moldavia e Israele... Gattuso era diventato Pep Guardiola: il suo curriculum dice che è una persona molto seria e preparata, ma non è Guardiola. Perché in Italia si fa sempre questo? Perché alcuni persoanggi devono essere sempre mitizzati? Ieri la Nazionale ha fatto una figura barbina, se gioca così c'è da essere preoccupati. Un altro Mondiale senza l'Italia? Affidiamoci a San Gennaro, perché questa è la situazione.

Napoli-Atalanta? Non è mai una buona notizia il cambio in panchina, perché sappiamo che in chiave psicologica le squadre subiscono un elettroschock diciamo. Io dico che se Conte saprà mettere in campo due elementi, il suo grandissimo prestigio personale e il comune buonsenso, se ne esce. Con una sola delle due cose non se ne esce. Perché deve riprendere in mano la squadra e gli servono questi due elementi. Se la squadra gli chiede un piccolo o grande aggiustamento, lui lo deve concedere almeno in maniera parziale. Se tutti i 24-25 calciatori dicono che non ce la fanno, e allora fai qualcosa di meno! A me indispettiscono i calciatori quando si lagnano, per me chi guadagna 4-5 milioni all'anno deve lavorare e non deve rompere, però lì serve anche l'armonia... la cosiddetta gestione delle risorse umane".