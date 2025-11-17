Ultim'ora Hojlund, ct Danimarca annuncia: "È recuperato, ma non so se può giocare titolare"

vedi letture

Brian Riemer, commissario tecnico della Danimarca, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Scozia, aggiornando anche sulle condizioni di Rasmus Hojlund. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Rasmus Hojlund è pronto ad affrontare la Scozia, ma non è scontato che parta titolare dopo la gastroenterite accusata sabato scorso: “Se potrà giocare 90 minuti non so dirlo. Né io né Rasmus ci siamo mai trovati in questa situazione, ma lui si sente fresco e pronto per la partita. Può partire dall’inizio e giocare finché ne avrà, oppure entrare dalla panchina e fare la differenza. La decisione non è ancora stata presa”.

Hojlund ha svolto allenamento personalizzato domenica e lunedì: “Siamo stati un po’ prudenti. C’è stato molto lavoro di recupero per avere un gruppo completamente in forma per la partita di martedì, quindi è stata una decisione abbastanza semplice lasciare che Hojlund si allenasse da solo: così ha ottenuto ciò di cui aveva bisogno e abbiamo ridotto al minimo il rischio di contagio”.

Anche Kristensen e Andersen hanno accusato una gastroenterite, è un peccato che sia diventato un tema alla vigilia della partita decisiva per la Qualificazione ai Mondiali: “Ci sono sempre piccole cose di cui un allenatore deve tenere conto, fa parte del lavoro. Preferirei sempre non dover pensare a malattie, infortuni e squalifiche”.