Del Genio: "Club e Conte sono andati convinti su Lucca e Lang. Non si poteva aspettare?"

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha commentato alcune scelte dell'ultimo mercato del Napoli: "Io farei una riflessione molto semplice, mi interessa sottoporre all'attenzione un dato: quando sono stati acquistati Lucca e Lang? All'ultimo giorno di mercato perché o prendevamo questi o nessuno? Non mi sembra proprio che sia andata così, sono stati presi quando c'era più di un mese di mercato davanti: quindi se questi calciatori non ti avevano convinto tantissimo, aspettavi un attimo e vedevi se c'era qualche scelta di più, non credo che c'erano tutte le squadre su Lucca e Lang. Invece da Conte alla società ci sono andati proprio convinti che erano quelli giusti, perché in ritiro il primo giorno dovevano essere tutti lì.

Noi non dobbiamo avere posizioni pre-concette, 'Conte fa bene a dire certe cose', 'Conte fa male a dire certe cose'... Analizziamo situazione per situazione. In questo caso secondo me fa male: ha avallato in tutto questo mercato, in quello che è riuscito e in quello che non è riuscito. Posso capire di più il discorso di Conte su gennaio scorso per quanto gli hanno spiegato l'articolo 17 e Kvaratskhelia, perché mentre ha capito tutto il discorso non siamo riusciti a prendere un esterno offensivo e lui aveva ragione. Pensa se non avessimo vinto lo Scudetto per un punto quanto si sarebbe parlato del mancato acquisto dell'alternativa di Kvaratskhelia".