Alvino: "Festa a Capodichino? Mi ha dato fastidio quello che ho letto"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Conte ha incartato Gasperini. Per dare l’idea di quanto l’allenatore del Napoli ha influito sui suoi ragazzi, basta vedere che ha terminato la partita contro l’Atalanta con Mazzocchi e Spinazzola in attacco. Ma è riduttivo e semplicistico definirlo solo un martello, perché dietro c'è un lavoro straordinario di continua crescita ed è una squadra cambiata nel corso delle settimane. Il Napoli che pareggiò 0-0 a Torino contro la Juventus nella gara d’andata è un lontano parente di questo Napoli. Stanno crescendo alcuni elementi cardine.

Anguissa oggi è superiore alla stagione dello scudetto, con Conte gioca in modo diverso rispetto a Spalletti, non a caso fa due assist a Bergamo. Sono soddisfatto, perché questa città torna con piacere ad abbracciare i beniamini. Mi ha dato un po' fastidio il fatto che alcuni credono che lo si faccia perché si è già vinto lo scudetto. L'abbraccio prima della partenza per Bergamo nasce come forma di protesta al divieto delle trasferte".