Alvino: "Il mercato del Napoli sarà in uscita. c'è il mandato di ADL a Giuntoli..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Il Napoli farà mercato in uscita. Io lascerei veramente un lumicino per un'entrata, ma il vero mercato del Napoli è in uscita. Magari il tifoso non vuole sentirselo dire, ma De Laurentiis ha dato mandato a Giuntoli sfoltire soprattutto il mercato attaccanti".