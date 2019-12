Alvino: "Il Napoli ha dimostrato di saper far calcio negli ultimi dieci anni, non è società di sprovveduti!"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare proprio il momento della squadra azzurra: "Quando si cambia un allenatore in corsa significa aver clamorosamente fallito. Il Napoli storicamente non è un club che ama cambiare. Il Napoli corre un rischio ed è consapevole che è importante, ballano milioni per la qualificazione Champions. Qui c'è gente che pensa che il Napoli sia fatto da sprovveduti, da uno che non caccia Ancelotti per non pagarlo a vuoto. Il Napoli negli ultimi dieci anni ha dimostrato che il calcio lo sa fare, il Napoli ha la sua filosofia societaria e tecnica, il cambio di allenatore non è previsto, se ne faccia una ragione il popolo che chiede la testa dell'allenatore, il Napoli tiene la barra diritta".