Alvino in diretta: "E' una cosa pazzesca che non ha precedenti"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Radio Crc a due giorni da Napoli-Juve e si è soffermato sull'ultimo infortunato di casa Napoli, ovvero Lobotka che salterà le prossime partite tra cui quella di domenica contro i bianconeri: "C'è la madre di tutte le partite e quanti infortuni ci sono, le abbiamo provate tutte ma nulla da fare. La fortuna è cieca, ma la sfortuna sta a Castel Volturno e ci vede benissimo. Una cosa pazzesca che non ha precedenti. Poi c'è chi parla senza sapere nulla.

La verità è che non c'è un motivo per il quale possiamo avere assoluta certezza sugli infortuni, ma come si dice? Nelle difficoltà trovi l'opportunità e Conte è maestro, lui ci sguazza nelle difficoltà e tira fuori sempre il coniglio dal cilindro, lui si esalta nella difficoltà. Quest'anno deve andare così ma la bravura della società è stata quella di affidare la panchina a Conte e quindi ancora una volta con lui faremo di necessità virtù. Noi napoletani non ci fasciamo la testa, la resilienza l'abbiamo inventata qua e quindi si va avanti e Conte saprà come fare".