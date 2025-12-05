Mario Rui: "Spalletti alla Juve? Non mi ha stupito, è il migliore, il più affidabile"

vedi letture

Mario Rui, ex difensore del Napoli ha parlato a Tuttosport a pochi giorni dalla sfida contro la Juve che tante volte ha vissuto da giocatore in azzurro: "Conte mi ha colpito tantissimo, anche se ho lavorato poco con lui. Non lo conoscevo e pensavo fosse un allenatore difensivo, invece ha subito trasmesso mentalità vincente. In ritiro ha imposto subito la sua missione: voleva un Napoli padrone del gioco. Lui e Spalletti sono entrambi diretti e onesti, qualità rarissime nel calcio. Lo scudetto dell’anno scorso non è stato un miracolo di Conte. Metà di quella squadra aveva già vinto con Spalletti, anche se venivano da una stagione complicata. Penso che Conte abbia avuto lo stesso peso che ebbe Spalletti nel nostro scudetto".

"Spalletti alla Juve? Non mi sono stupito: è il migliore, l’allenatore più affidabile. Alla Juve avevano bisogno di un grande tecnico. Con lui ho vissuto momenti stupendi: trovarne uno migliore libero era impossibile".