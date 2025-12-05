Ritorno Spalletti, Del Genio: "Spero dopo non ci sia teatro in conferenza..."

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a 'Canale 8' alla trasmissione Linea Calcio per commentare l'attesa per la partita di domenica tra Napoli e Juve: "Noi dobbiamo essere spettatori, non protagonisti. Spalletti è semplicemente l'allenatore della Juve, basta con questi discorsi sentimentali. Sappiamo cosa abbiamo detto delle sue dichiarazioni, ora basta, è un ottimo allenatore, ha fatto un ottimo lavoro a Napoli, è una brava persona, si è solo contraddetto, ha enfatizzato un po' troppo e ha fatto retromarcia ma è fatto così, non fa niente.

Essendo professionisti devono rispettare il conto in banca ma è anche normale sia così. Sono professionisti freddi, io non ci credo tanto, a me dà fastidio quando fanno finta di emozionarsi perché alla fine, maniacale com'è, sarà concentrato sulla partita, sui dettagli, e se ne frega dei fischi o degli applausi, quindi poi la parte teatrale in conferenza vorrei ce la risparmiassero".

