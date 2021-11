Alvino: "Insigne a Toronto? Solo se vuole fare il businessman e non più il calciatore"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Biglietti per le curve inferiori a 15 euro? Plaudo a questa iniziativa della società che va nella direzione che tutti noi auspicavamo da tempo. Spero che il Napoli tenga fisso questo prezzo indipendentemente dall’avversario. Finalmente il Napoli ha capito che il prezzo andava differenziato tra i settori superiori e inferiori. Ora controlli serrati e Daspo immediato per chi scavalca. Questi scavalcamenti hanno impedito per anni al club di differenziare i prezzi tra l’anello superiore e quello inferiore. Spero che il Maradona torni stracolmo, con la possibilità di sbandierare e lanciare i cori.

Offerta dall’America per Insigne? Stati Uniti, Canada e paesi arabi sono il cimitero del calcio. Se un atleta nel pieno della sua carriera decide di andare a giocare lì significa solo una cosa: mettere da parte un bel gruzzolo di soldi e chiudere con quello che è il vero calcio. Se dovesse andare in porto una cosa del genere significherà che Insigne smetterà di fare il calciatore per fare il businessman. Immagino che Lorenzo ama giocare ancora al calcio a certi livelli e faccio fatica ad immaginare che a Toronto si possa giocare ad altissimi livelli”.