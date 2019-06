Alvino: "James-Atletico ed Ibra-Napoli le fesserie della giornata, fate i seri!"

Nella giornata di oggi sono rimbalzate voci di mercato che hanno creato discussione. Da una parte quella che avrebbe voluto possibile l'approdo di Ibrahimovic al Napoli, e l'altra legata al possibile inserimento dell'Atletico Madrid per James. A smentire entrambe ci ha pensato il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino, attraverso Twitter: "Oscar per la fesseria della giornata se la giocano alla grande James-Atletico e Ibra-Napoli fate i seri! E mi raccomando, Keep Calm and Carry On... come mi piacciono gli inglesismi".

Oscar per la fesseria della giornata se la giocano alla grande James-Atletico e Ibra-Napoli 😂😂😂😂😂 fate i seri! E mi raccomando Keep Calm and Carry On... come mi piacciono gli inglesismi 😂😂 — Carlo Alvino (@Carloalvino) 27 giugno 2019