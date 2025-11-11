Alvino: "Ma quale caso, evviva Lobotka! Ha spiegato chi è Conte con ironia"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato a Radio Crc le parole di Lobotka riportate questa mattina con un'intervista video con colleghi slovacchi rilasciata qualche settimana fa: "Bisogna anche capire come vengono dette certe cose. Lobotka ha scherzato quando parlava di Conte e del giorno di festa a fine campionato. Si capisce che è una risposta ironica. Pure quando parlava di De Bruyne scherzava, era ironico. Ma vogliamo essere seri anche tra di noi e capire che sono risposte ironiche, anzi che fanno capire cosa vuole Conte e come ci si allena con lui? Viva queste dichiarazioni di Lobotka. Leggiamole nella direzione giusta. Lui fa capire ironicamente chi è Conte.

Le parole dell'agente? Li conosciamo i procuratori, sono particolari, non facciamone un processo. Mica possiamo sperare non parlino. Loro parlano e ci sta. Quelle cose le pensa lui, punto e basta. Non alimentiamo il chiacchiericcio. Siamo seri, lasciamo l'ironia a Lobotka, non alimentiamo i casi dove i casi non esistono".