Alvino: "Ma quali cambi: punizione inventata, la gara sarebbe finita lì!"

"Senza quelle punizione inventata, la gara sarebbe finita. Ora stiamo qui a parlare di mentalmente, fisicamente, i cambi, ma la gara finiva lì con quel fallo su Rrahmani. E meno male il VAR è intervenuto per chiaro ed evidente errore, altrimenti di cosa staremmo parlando? E non s'è capito neanche perché hanno annullato quel gol a Zielinski, dall'inizio non si è capito l'arbitraggio", così su Kiss Kiss Napoli il giornalista Carlo Alvino rispondendo ai tifosi sul 2-2 col Sassuolo.