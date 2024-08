Alvino: "Mercato non spiega un'umiliazione così contro gli sconosciuti del Verona!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Faccio fatica a ricordare umiliazioni come quella subita ieri a Verona contro una squadra oggettivamente modesta, questo dà la misura di quanto sia pesante quest'umiliazione. Il Verona è destinato a lottare per non retrocedere, ha in rosa degli illustri sconosciuti che hanno vissuto questa giornata di gloria grazie al Napoli.

Un'umiliazione che non trova spiegazione. Non può essere il mercato in ritardo la causa, non può essere qualche scelta incomprensibile di Conte come schierare Juan Jesus dall'inizio, non può essere l'assenza di Buongiorno. Il secondo tempo è stato vergognoso. Ci sono tutti questi fattori dietro quest'umiliazione, che spero possa servire a tutti, dai calciatori alla dirigenza, a mo' di elettroshock per cambiare rotta".