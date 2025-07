Alvino: “Permanenza Osimhen? Nulla è cambiato, i desideri del Napoli sono altri”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato ha parlato della possibilità di una permanenza in azzurro di Victor Osimhen: “Faccio fatica a credere che si possa verificare, anche se mi piacerebbe tantissimo un Osimhen in rosa siccome è un calciatore bravo. Mi faccio una domanda: perché non è accaduto l’anno scorso? Quando Osimhen sgambettava anche a Castel di Sangro. Perché il confronto con Conte non c’è stato l’anno scorso? Cosa è cambiato? Nulla! E se qualcosa è cambiato, non è cambiato neanche in meglio. Quindi faccio fatica ad andare indietro a questa suggestione. Però aggiungo che visto l’atteggiamento ondivago di Osimhen, che cambia repentinamente dalla sera alla mattina, è un’ipotesi che improvvisamente potrebbe prendere piede. Siccome è un ragazzo totalmente imprevedibile, una cosa del genere potrebbe anche venire fuori. Ma solo perché Osimhen è un personaggio abituato ai colpi di scena. Ma i desideri di tutto il Napoli, staff tecnico e dirigenziale, sono altri.

Il Napoli continua a lavorare per portare in rosa un’alternativa importante a Lukaku, ma questo cozza con il discorso legato a Osimhen. Se il Napoli ha un minimo di spiraglio aperto sulla vicenda Osimhen, a questo punto rallenterebbe inevitabilmente le operazioni che riguardano un altro centravanti, che invece restano sul tappeto e che il Napoli continua a portare avanti. Il mercato è imprevedibile, siamo solo all’inizio, ma il Napoli continua ad avere un atteggiamento di chi sa cosa vuole fare, come lo vuole fare e quando vuole farlo. Non vale solo per il discorso dell’attaccante ma tutti gli obiettivi sui quali sta lavorando da tempo”.