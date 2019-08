Alvino: "Puzza terribilmente! Nicchi e Rizzoli ora parlano, sulla Juve non l'hanno mai fatto!"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della presa di posizione dei dirigenti degli arbitri sul rigore di Mertens: "Con l'errore palese di Massa è stato squarciato questa difesa ad oltranza dell'arbitro. Nicchi è intervenuto, Rizzoli ci ha messo il carico da 90. Faccio i complimenti al presidente degli arbitri, ha detto che l'arbitro ha sbagliato, ma deve farlo sempre ed anche in modo retrodatato perché negi ultimi anni ci sono tanti episodi come questo. Perché invece siete rimasti sempre in silenzio o addirittura li avete coperti dicendo che errare è umano? Finalmente hanno parlato, ma questo processo a Massa e Valeri in pubblica piazza puzza terribilmente. Questa è la settimana che ci porta a Juve-Napoli e sono intervenuti entrambi!".