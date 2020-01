Alvino: "Ripresa dominata, non può andare sempre così! Mai mollare..."

Carlo Alvino, giornalista di TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha così commentato il k.o. del Napoli sul campo della Lazio: "La sconfitta non può far passare sotto silenzio la prestazione. Secondo tempo di assoluto dominio contro la squadra di serie A più in forma del momento. Non può andare sempre così. Il girone di ritorno ci darà quello che meritiamo. Non si molla. Mai!".

