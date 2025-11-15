Alvino: “Si sta vomitando solo veleno! Il Napoli dà fastidio sia fuori che nella stessa città”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia nel corso di ‘Dillo ad Alvino’ con il suo editoriale: “Termina una settimana infernale: è successo tutto e il contrario di tutto. C’è stato un mondo intero che si è rivoltato contro. Tanti gli argomenti, a partire dalla conferenza stampa post Bologna di Antonio Conte, passando per l’assenza a Castel Volturno di Antonio Conte, la marcia indietro dell’agente di Lobotka, il podcast ironico di Lobotka che parlava degli allenamenti, la sommossa dello spogliatoio contro Conte, Politano e Di Lorenzo che chiedono allenamenti meno intensi e il loro procuratore che invece dice che non è vero e che i due si getterebbero nel fuoco per Conte, l’infortunio di Anguissa.

Insomma, speriamo che si sia messa una bella pietra sopra su questi giorni difficili che veramente ci hanno sconvolto. E tutto quello che ho sentito, visto e letto è andato in un’unica direzione: contro Conte e contro il Napoli. Non ho apprezzato, ma questo lo dico molto sommessamente, lo dico prima a me stesso e poi a chi vuole il bene del Napoli. Non ho apprezzato che in questi giorni si sia vomitato solo veleno addosso al Napoli. Si è capito in maniera evidente che questo Napoli dà fastidio fuori da Napoli e, ahimè, anche nella stessa città”.