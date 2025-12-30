Ballotta su Meret: "Mai accettato a Napoli, ma tecnicamente superiore a Milinkovic"

In casa del Napoli si riproporrà presto il duello fra Vanja Milinkovic-Savic e Alex Meret. Attualmente il portiere serbo ha risposto presente non facendo rimpiangere il compagno di squadra, frenato da diverse settimane da un infortunio. Intervenuto a 1 Station Radio l'ex estremo difensore ed oggi allenatore, Marco Ballotta, ha detto la sua in merito al dualismo sui due: "La situazione di Meret a Napoli è sempre stata delicata. Meret mai accettato dalla piazza napoletana, tecnicamente è superiore a Milinkovic-Savic ma Conte non la pensa così. Non è mai stato accettato al cento per cento, nonostante abbia vinto due scudetti.

C’è sempre stata qualche discussione, qualche titubanza. A me dispiace perché a me Meret piace molto. Sono due portieri diversi: Conte ha voluto Milinkovic-Savic anche per il gioco con i piedi e per il rilancio lungo, che può creare subito situazioni offensive senza partire dal basso. Oggi tanti club usano questa soluzione per arrivare velocemente all’uno contro uno in attacco, ed è una scelta diversa. Però penso che per Meret sia arrivato il momento di cambiare aria, perché non essere mai accettato non fa bene, nemmeno a livello mentale.

Chi è superiore fra i due? Si guarda sempre al momento. Milinkovic-Savic ha fatto un campionato importante l’anno scorso, ma in carriera ha avuto alti e bassi. Quest’anno sta facendo bene, para anche dei rigori, ma il rigore è un discorso a parte. Tecnicamente, come portiere puro, a me piace di più Meret. Poi hanno caratteristiche completamente diverse. Per Conte probabilmente è più adatto Milinkovic-Savic, e penso che la scelta sia già fatta".