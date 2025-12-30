Inter, Zanetti: "Vincere? Intanto la squadra dimostra sempre di essere competitiva. Su Chivu..."

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk in occasione della prima edizione della MagiCup, torneo giovanile organizzato in Florida del quale è ambasciatore ha parlato anche dell'ex compagno di squadra Cristian Chivu, scelto come tecnico la scorsa estate: "Sono molto contento perché credo che Cristian meriti questa opportunità. Lui è sempre stato molto intelligente, fin da quando eravamo compagni di squadra in campo. Ora è diventato allenatore e siamo molto felici e compiaciuti che sia lui a guidare la nostra squadra. È sempre stato chiaro che aveva le capacità per crescere come allenatore".

Sulla possibilità che i nerazzurri vincano un trofeo in questa stagione: "Prevedo una stagione molto equilibrata, soprattutto nel campionato italiano, perché ci sono quattro o cinque squadre separate da un solo punto. L'importante è che l'Inter sia sempre competitiva. E penso che questo valga sia che l'Inter giochi in Champions League sia che giochi in Serie A. Dimostriamo sempre di essere competitivi e questo sicuramente ci avvicina molto al successo".

Sul suo rapporto con l'Inter: "L'Inter è la squadra del mio cuore, la squadra di cui sono innamorato. Ho ricevuto offerte dalla Spagna e dall'Inghilterra per andare a giocare lì, ma la verità è che sono rimasto all'Inter perché volevo davvero lasciare il segno in questa istituzione. Sapevo che Massimo Moratti, il nostro presidente di allora stava facendo grandi sacrifici affinché l'Inter potesse vincere titoli importanti, il tempo mi ha dato ragione".