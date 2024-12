Alvino sta con Conte: “Si fa un cuore così! Politano merita sempre una maglia da titolare”

Nel corso di ‘Club Napoli All News’ su Teleclubitalia, il giornalista Carlo Alvino ha parlato di Matteo Politano dopo la prestazione contro il Genoa: “Ha fatto un cross e Lukaku colpisce la traversa, se fa gol ha fatto assist. Neres ha fatto un cross e Anguissa fa gol. Poi nel secondo tempo è stato più utile Politano in fase difensiva che Neres in fase offensiva.

Allora io mi abbraccio Antonio Conte, perché nella mia squadra ideale ci metto sempre Matteo Politano, che per 90’ si fa un cuore così avanti e indietro su quella fascia. Ti garantisce equilibrio, perde il pallone e te lo va a recuperare dando un segnale anche ai compagni. Perché un attaccante che vede il compagno sbagliare ma andare a rincorrere l’avversario, è un grande segnale. Quindi chi sa di calcio, e Conte sa di calcio, sa che uno come Politano merita sempre e comunque la maglia da titolare!”.