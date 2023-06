Alvino su Garcia: “C’è una frase da cui si ripartirà il 20 agosto”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Garcia ha espresso concetti molto chiari. C’è una frase da cui ripartire poi il 20 agosto: che si riparte tutti da zero. Dopo mesi di feste e gioia poi da agosto si resetterà tutto. Bisognerà ripartire dall’umiltà, dal gioco, dall’anima perché si partirà tutti da zero e poi per analizzare meglio Garcia bisognerà aspettare almeno di vedere il lavoro in ritiro".