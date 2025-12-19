Politano: "Da campioni d'Italia ci siamo guadagnati la finale. Su Lukaku..."

Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa 2025: "La vittoria ce la siamo guadagnata sul campo l'anno scorso, come stasera. Siamo venuti oggi da Campioni d'Italia e comunque era giusto che ci andavamo a prendere questa finale.

Abbraccio con Lukaku? Sì, per noi è un grande recupero lui, sia come giocatore ma soprattutto come persona: è uno con tanta esperienza che aiuta tutti quanti, soprattutto i nuovi, e quindi siamo contenti di riaverlo inserito con noi. Dovevamo ritrovare energie fisiche e mentali perché giocando ogni tre giorni non è facile, quest'anno ci aspettano tantissime partite. Il campionato è difficile perché Inter, Milan, e Roma vanno forte e noi dobbiamo stare al passo loro".