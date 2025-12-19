Panucci: "Il Milan non era partito male, De Winter non può marcare in quel modo"

vedi letture

L'ex calciatore ed oggi opinionista tv Christian Panucci, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha commentato così la vittoria per 2-0 del Napoli contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa 2025: "Il Milan non era partito male, dopo il gol di fine primo tempo il Napoli ha alzato l'intensità e i rossoneri hanno faticato nelle giocate.

Sul secondo gol però non si può marcare in quel modo se vuoi giocare nel Milan (si riferisce a De Winter, ndr). Sicuramente la avversaria più complicata per il Napoli sarebbe l'Inter, è la squadra che sta meglio e con più qualità di tutti. Se sono l'allenatore del Napoli, certo, mentalmente spero di affrontare il Bologna".