Panucci: "Il Milan non era partito male, De Winter non può marcare in quel modo"

Panucci: "Il Milan non era partito male, De Winter non può marcare in quel modo"TuttoNapoli.net
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 01:30Le Interviste
di Davide Baratto

L'ex calciatore ed oggi opinionista tv Christian Panucci, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha commentato così la vittoria per 2-0 del Napoli contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa 2025: "Il Milan non era partito male, dopo il gol di fine primo tempo il Napoli ha alzato l'intensità e i rossoneri hanno faticato nelle giocate.

Sul secondo gol però non si può marcare in quel modo se vuoi giocare nel Milan (si riferisce a De Winter, ndr). Sicuramente la avversaria più complicata per il Napoli sarebbe l'Inter, è la squadra che sta meglio e con più qualità di tutti. Se sono l'allenatore del Napoli, certo, mentalmente spero di affrontare il Bologna".