Mauro: "Il Napoli ha difeso molto meglio, Maignan ha sbagliato sui due gol"

L'ex calciatore ed oggi opinionista tv Massimo Mauro, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha commentato così la vittoria per 2-0 del Napoli contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa 2025: "Il Napoli ha difeso molto meglio del Milan e ha sfruttato i giocatori offensivi. Neres e Politano mi sono piaciuti tantissimo, Hojlund ha fatto giocare la squadra.

Il Milan invece qualche erroruccio... E quando il portiere sbaglia in due occasioni così importanti, perché anche sul secondo gol non copre bene la porta e il secondo palo per paura di prenderlo sul primo... Comunque Maignan è un grande portiere, può capitare anche a lui di sbagliare".