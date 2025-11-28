Alvino su Gilmour: "Ennesimo problema, ma Napoli lotta ed è sempre in alto"
"Si lavora molto bene a Castel Volturno, si prepara al meglio questa trasferta contro la Roma capolista di domenica". Così Carlo Alvino, giornalista, a Radio Crc, nel corso del suo appuntamento quotidiano: "Ogni giorno una novità, l'ultima riguarda Gilmour, i tempi di recupero si allungano però questo Napoli di Conte è il simbolo della voglia di restare lì, di fare di necessità virtù, di continuare a lottare.
Questa squadra tra mille problemi è lì in classifica a dare fastidio e ad onorare lo scudetto ed è in corso anche per gli spareggi di Champions League. Liverpool ko col Psv? Già ne ho parlato, l'ho detto: non esistono depositari della verità nel calcio e chi si crede di sapere non sa nulla".
Gilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
30 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Roma
|Napoli
