Alvino su Gilmour: "Ennesimo problema, ma Napoli lotta ed è sempre in alto"

"Si lavora molto bene a Castel Volturno, si prepara al meglio questa trasferta contro la Roma capolista di domenica". Così Carlo Alvino, giornalista, a Radio Crc, nel corso del suo appuntamento quotidiano: "Ogni giorno una novità, l'ultima riguarda Gilmour, i tempi di recupero si allungano però questo Napoli di Conte è il simbolo della voglia di restare lì, di fare di necessità virtù, di continuare a lottare.

Questa squadra tra mille problemi è lì in classifica a dare fastidio e ad onorare lo scudetto ed è in corso anche per gli spareggi di Champions League. Liverpool ko col Psv? Già ne ho parlato, l'ho detto: non esistono depositari della verità nel calcio e chi si crede di sapere non sa nulla".