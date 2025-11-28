Sky, Modugno: "Champions? Occhio a Osimhen! Infortuni? Due notizie"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Televomero del momento della squadra azzurra: "Che tristezza vedere De Bruyne, Anguissa e Koné fuori. Sono 3 dei migliori 5 centrocampisti del nostro campionato. Il confronto con la squadra ha aiutato? Io penso che ci siano momenti in cui il cambiamento, la rivoluzione debba essere sempre determinata da una rottura forte. Secondo me, questa volta la rottura è stata forte e ampia. Doveva arrivare qualcosa di forte anche dal campo, un Napoli diverso.

Champions? Ho paura di Victor [Osimhen in un possibile play-off, ndr]. Intanto tifiamo per il Chelsea. Con 12 punti sei ai play-off. Lukaku? I percorsi sono fatti di momenti di spinta ed altri in cui devi un po' gestire. Non si è ancora allenato in gruppo. Infortuni? Non faccio né il medico né il preparatore. La storia è fatta di stagioni nelle quali finisci per scontrarti con numeri che fai fatica a cambiare come inerzia.

Questa è una società in cui hai uno staff medico di altissimo livello, che ha conoscenze e capacità, e dall'altro lato hai lo staff di un allenatore di livello mondiale. La notizia di ieri è che c'è la possibilità concreta che Gilmour si operi, c'è ancora una riflessione aperta. Si aspettava di capire l'entità del problema ed il come intervenire. I tempi stimati sono sui 45 giorni, se dovesse operarsi.

"Altra notizia di giornata è che Spinazzola è a disposizione per Roma, anche se probabilmente non dall'inizio. Nelle prestazioni e nei risultati fin qui, il dato degli infortuni è un dato condizionante. Per la quotazione Scudetto c'è già una proiezione a ribasso, fortemente a ribasso."