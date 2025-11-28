Marolda: "A De Laurentiis con una frase è scappata la verità su Conte"

Francesco Marolda, storica firma del giornalismo campano, è intervenuto ieri sera a ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma su Televomero. "Cambio modulo di Conte? Ha fatto di necessità virtù. Penso che la difesa a tre sia stata motivata dai pochi centrocampisti a disposizione. "Il confronto tra Conte e la squadra ha aiutato? C'era sicuramente voglia di rivalsa, specialmente di Beukema e Lang. Quando De Laurentiis dice che Conte si è ripreso la squadra in mano gli è scappata la verità.

Champions? Matematicamente il Napoli potrebbe rientrare anche tra le prime 8. È importante salire nelle posizioni dei play-off. "Conte vorrebbe che parlassero i medici, ma i medici non parlano mai in questo Napoli... Lo staff medico dovrebbe dire al club 'ora parliamo noi', ma probabilmente lo staff del club direbbe 'meglio di no'. "Il Napoli ha tre giocatori con la pubalgia, penso sia un record. Non è vero che gli infortuni non dipendono da affaticamenti, intensità degli allenamenti o da cattiva gestione dei tempi di recupero. È là che il Napoli deve migliorare. "Accetterei il pareggio in Roma-Napoli? Come seconda opzione... Politano meriterebbe di giocare, però questa formazione sta andando bene. Neres lo devi far giocare."