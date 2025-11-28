Neres prima punta? Del Genio: "Una voce, ma in allenamento l'ha provato?"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a 'Canale 8' alla trasmissione Linea Calcio commentando i temi relativi alla prossima partita di campionato: "Neres prima punta? Ne ho sentito parlare ma ora è una chiacchiera per fare trasmissioni o scrivere qualcosa. Se mi dicono che in sette sedute c'era Neres prima punta, allora sì. Ma se è una voce che gira, una possibilità, io continuo invece a pensare che non è la possibilità più accreditata che resta quella di Hojlund centravanti. L'unica volta che ha giocato Neres con l'Inter è perché c'era solo Lucca e Hojlund era out. Ma quando c'è il danese credo giochi lui.

Tra Lucca e Raspadori è difficile fare paragoni. Al massimo potevamo fare paragone Lucca-Simeone e non con Raspadori che a Napoli se fosse rimasto avrebbe giocato come vice De Bruyne. Indice di liquidità? Non è materia mia, ma chi ha pubblicato la notizia? Io lo so, ma voi andate a vederla. Se la notizia fosse uscita in 15 giornali, come Neres, allora avrei detto sì, ma essendo partita da un giornale della Capitale...".