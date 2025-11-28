Schwoch: "Politano con la Roma e rinuncerei a un esterno"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, oggi opinionista tv, è intervenuto a Televomero per commentare il momento che sta vivendo in stagione la squadra di Conte: "Confermo il tridente d'attacco Neres-Hojlund-Lang contro la Roma? È difficile, Conte si era ritrovato in difficoltà ed ora sembra aver risolto tutto. Quello che mi impressiona di più è quanto la gente si dimentica dei sacrifici di un giocatore, di Politano in questo caso, basandosi sui risultati. Io non rinuncerei tanto facilmente a Politano, specialmente in una partita come quella contro la Roma, che è una squadra convinta di quello che fa.

Lo metterei in campo al posto di Lang, con Neres a sinistra. E ti dico anche il perché: perché a Roma è più importante non perdere, e Politano dà quell'equilibrio che talvolta Neres e Lang non garantiscono. La possibile assenza di Koné nella Roma pesa tanto, perché è un giocatore che ha tantissime qualità. Chi scelgo tra Hojlund e Ferguson? Ferguson mi piace, è giovane, però in questo momento scelgo Hojlund, perché ha delle doti importanti. Deve cercare di tornare ad essere più risolutore, perché agli attaccanti si chiede questo".